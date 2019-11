Communivation Makassar Digital Valley Bicara Jurnalistik Era Digital

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah rutin diselenggarakan sejak bulan Mei lalu, salah satu program Makassar Digital Valley melalui meet up bulanan berbagi dan belajar bersama inovator, yakni Communivation kembali berlangsung.

Kali ini mengangkat tema Innovation in News Media : Technology As An Enabler For Better Journalism.

Acara Communivation ke-6 yang diselenggarakan ini dilaksanakan di Indicafe, Jl AP Pettarani, Makassar, Sabtu (23/11/2019).

Sesuai dengan topik yang diangkat pada seputar inovasi dalam media berita melalui teknologi, para speaker yang berbagi yakni, H Syamsu Rizal MI (Ketua PMI Kota Makassar), Arianto Burhan Makka (Wakil Ketua Umum HIPMI Sulsel), Fachri Djaman (Redaktur media online) dan Marwah Juwita Yusuf (News Anchor TVRI).

Syamsu Rizal MI yang akrab disapa Daeng Ical menekankan pentingnya skill yang mumpuni bagi para jurnalis untuk menyaring informasi, karena saat ini kita sudah kebanjiran informasi.

"Menjadi sebuah tantangan dalam dunia jurnalistik bagaimana menyajikan informasi yang relevan bagi para pembaca. Tantangan lainnya adalah bagaimana menghasilkan berita yang jauh dari hoax karena saat ini kita telah kebanjiran banyak sekali informasi,” kata Deng Ical dalam rilis, Minggu (24/11/2019).

“Oleh karena itu diperlukan skill yang mumpuni bagi para jurnalis untuk menyaring berita yang tepat agar bisa menghasilkan berita yang bermanfaat bagi para pembacanya,” tambahnya.

Arianto Burhan Makka yang juga Ketua Garda Nusantara Sulsel berbagi seputar pemanfaatan media saat ini bagi para pengusaha, karena media digital saat ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis.

Sementara Marwah Juwita Yusuf menjelaskan bahwa televisi hanya bisa terus berinovasi, namun kita sebagai warga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk memilah berita yang menjadi konsumsi kita. “Jadi kita perlu bijak terhadap berita yang kita konsumsi,” ucapnya.

Peserta Communivation kali ini, dihadiri oleh member Makassar Digital Valley, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum yang merupakan pelanggan Telkomsel, Indihome dan LinkAja.

General Manager Makassar Digital Valley, S Ariyani menyampaikan apresiasi kepada para pembicara yang telah berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya.

“Semoga event Communivation ini selalu menjadi wadah untuk semua kalangan berbagi seputar inovasi agar bisa menambah pengetahuan dan informasi yang positif,” pungkasnya.