Berbelanja dan Berjualan Lebih Seru di Google Shooping

Director of Product Management, Google Shopping Amit Deshpande presentasikan fitur Google Shopping

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Google Shopping adalah produk terbaru Google yang dihadirkan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang kaya dan imersif kepada orang Indonesia.

Grow with Google disosialisikan langsung oleh Director of Product Management, Google Shopping Amit Deshpande pada acara Google for Indonesia keempat atau G4ID di Ciputra Artpreneur Theatre Lt 13 Jalan Prof Dr Satrio, Kuningan Jakarta, Rabu (20/11/2019)

Acara ini juga dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Saat Anda ingin berbelanja sesuatu, internet dapat memberikan ide, produk, dan pilihan yang hampir tak terbatas.

• Mengenal Grow with Google, Inisiatif Baru Google Ciptakan Peluang Bagi Semua Orang

Namun, mencari inspirasi, membandingkan opsi, dan mendapatkan harga terbaik mungkin masih membutuhkan upaya yang sering tidak mudah.

Dengan Google Shopping, Google ingin menghadirkan pengalaman berbelanja yang kaya dan imersif kepada orang Indonesia.

Di Google Shopping Anda dapat menemukan informasi belanja dari toko baik online maupun offline, sehingga bisa meriset barang yang Anda cari dengan mudah.

• Ragam Fitur Terbaru Google Maps, Dapat Rekomendasi Tempat dengan Bantuan Local Guide

- Shopping Homepage

Dengan informasi dari ribuan toko di satu tempat, Anda dapat menemukan dan membandingkan jutaan produk.

Kemudian menemukan harga dan tempat terbaik untuk membelinya secara online maupun di toko terdekat.