Ratusan Ikan Terhambur di Jl Poros Bontosunggu-Bissappu Setelah Mobil Pengangkut Ikan Tabrak Pohon

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Kecelakaan tunggal terjadi di Jl Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu, Bantaeng, Sulsel, Minggu (17/11/2019) dini hari.

Kecelakaan tunggal itu melibatkan mobil pick up yang dikemudikan oleh Alimuddin.

Akibat kecelakaan itu, ribuan ekor ikan yang siap dijual tumpah ke badan jalan.

Paur Humas Polres Bantaeng Aipda Sandri mengatakan mobil nahas itu dari arah Bulukumba menuju Makassar.

" Mobil tersebut membawa peti yang berisi ikan, dari arah Bulukumba menuju Makassar untuk dijual," kata Aipda Sandri, Minggu (17/11/2019) siang.

Lanjut Sandri, sang sopir diduga mengantuk dan lepas kendali hingga menabrak trotoar yang berada di bahu jalan.

Sejumlah ikan pedagang ikan terhambur di jalan setelah mobil mereka menabrak pohon di Jl Poros Bantaeng-Makassar dinihari tadi (Dok. Polres Bantaeng)

" Kejadiannya sekitar pukul 01.15 Wita sang sopir tak kuasa menahan ngantuk, sehingga mobil pick up bermuatan ikan lepas kendali (Out of Control) menabrak trotoar dan pohon yang berada di bahu jalan," tuturnya.

" Setelah menabrak pohon muatan mobil pun tumpah, ribuan ekor ikan berserakan ke jalan raya, beruntung situasi jalanan dinihari tadi sepi dari pengendara," pungkasnya.

Mendapat laporan itu SPKT Polres Bantaeng bersama unit Laka langsung mendatangi tempat kejadian dan membantu korban.

" Pada kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun sopir dan kondektur mengalami luka ringan, sementara mobil mengalami ringsek," tandasnya.