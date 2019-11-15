MotoGP 2019

Hasil Free Practice 1 MotoGP Spanyol 2019 di Sirkuit Ricardo Tormo, Quartararo Pimpin Latihan Bebas

Hasil free practice 1 MotoGP Spanyol 2019 di Sirkuit Ricardo Tormo, Quartararo Pimpin Latihan Bebas

Hasil Free Practice 1 MotoGP Spanyol 2019 di Sirkuit Ricardo Tormo, Quartararo Pimpin Latihan Bebas
Screen IG @fabioquartararo20
Hasil Free Practice 1 MotoGP Spanyol 2019 di Sirkuit Ricardo Tormo, Quartararo Pimpin Latihan Bebas 

TRIBUN-TIMUR.COM - Hasil free practice 1 MotoGP Spanyol 2019 di Sirkuit Ricardo Tormo, Quartararo Pimpin Latihan Bebas

Seri MotoGP musim 2019/2020 memasuki penghujung balapan, Sirkuit Ricardo Tomo di Spanyol menjadi lokasi balapan terakhir.

MotoGP Valencia 2019 berlangsung mulai hari Jumat (15/11/2019) sampai Minggu (17/11/2019).

Berikut ini hasil free practice atau latihan bebas MotoGP 2019 yang digelar di Sikruit Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol.

Di MotoGP Spanyol 2019, Fabio Quartararo memimpin latihan bebas pertama yang digelar Jumat (15/11/2019) sore.

Pada FP 1 Marc Marquez menempati posisi ketiga di bawah pembalap Inggris, Jack Miller

Hasil FP 1 bisa diakses di akhir berita

Balapan MotoGP Spanyol 2019 akan menjadi balapan penutup musim 2019 di mana Marc Marquez resmi menjadi juara.

Sementara sang adik, Alex Marquez juga sudah menutup Moto2 sebagai juara dunia sejak race Malaysia.

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Sirkuit Ricardo Tormo
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Editor: Hasrul
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