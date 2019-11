FTI UMI dan FoE University of Malaya Kerja Sama Pertukaran Dosen - Mahasiswa dan Riset

DOK FTI UMI

Pimpinan FTI UMI bersama dengan pimpinan Fakulti Kejuruteraan atau Faculty of Engineering (FoE) University of Malaya ( Universitas Malaya ), seusai pertemuan membahas kerja sama, di Engineering Gallery, FoE University of Malaya, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (15/11/2019).