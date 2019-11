FILM- Jumanji: The Next Level (2019)

Film Jumanji: The Next Level adalah film terbaru garapan Sony Pictures Releasing di bawah label Columbia Pictures yang akan rilis pada 13 Desember 2019 mendatang.

Film Jumanji: The Next Level masih mengusung genre film aksi, komedi, petualang.

Film ini merupakan sekuel dari film Jumanji: Welcome to the Jungle (2017).

Jumanji: The Next Level disutradarai oleh Jake Kasdan dan ditulis oleh Kasdan, Jeff Pinkner, dan Scott Rosenberg.

Pemain pada film Jumanji: Welcome to the Jungle kini bermain kembali pada film ini, di antaranya Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan dan Nick Jonas .

Tetapi beberapa pendatang baru juga berperan dalam film tersebut, di antaranya Awkwafina, Danny Glover, dan Danny DeVito.

Sinopsis

Berikut sinopsis film Jumanji: The Next Level dikutip Tribunnews.com dari imdb.com:

Geng kembali mengikuti permainan.

Tetapi permainan telah berubah.