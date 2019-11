FOTO: Collabonation IM3 Ooredoo Hadirkan Youtuber Gritte Agatha dan Dua Gamers

abdiwan/tribun-timur.com

VP Head of Sales area Maskotra, Rosna dan SVP-Head of PR and Brand Activation Indosat Ooredoo, Benny H Hutagalung memberikan keterangan dalam jumpa pers Collabonation – Freedom To Collaborate di Hotel Claro, Kamis (14/11). Kegiatan yang merupakan rangkaian YouTube FanFest Makassar ini menghadirkan Youtuber Gritte Agatha serta 2 gamers Hans Christian dan Christopher Devin.