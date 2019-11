Sudah Bisa Inden Xpander Cross di Makassar Via Bosowa Berlian Motor

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mitshubishi Xpander Cross telah meluncur di Indonesia dengan harga di atas para kompetitornya.

Kendaraan roda empat segmen low multi purpose vehicle (L-MPV) yang mengincar pasar low sport utility vehicle (L-SUV) ini hadir dalam tiga varian.

Transmisi manual (M/T) dibanderol on the road (OTR) Jakarta Rp 267,7 juta, transmisi manual (A/T) Rp 277,7 juta dan Leather Seat Premium Package A/T atau Paket Premium Kursi Kulit seharga Rp 286,7 juta.

Bagaimana dengan Sulsel? Marketing Dept Head Bosowa Berlian Motor (BBM), Edy Junaedy mengatakan, soal harga on the road Sulsel belum ditetapkan.

"Kami rencananya barukan launching pada akhir bulan ini. Tunggu saja yah," ujar Edy via pesan WhatsApp, Rabu (13/11/2019).

Namun, authorized dealer Mitsubishi di Kawasan Timur Indonesia itu telah membuka inden bagi calon customer yang berminat.

"Baru hari ini (Rabu) kita buka inden. Cara indennya seperti pemesanan reguler. Cukup dengan memasukkan tanda jadi sebesar Rp 5 juta dengan tanda identitas," kata Edy.

Edy pun senang dengan perubahan yang dihadirkan pada produk teranyarnya itu.

Apalagi, Xpander Cross ini mendapat banyak pembaharuan di beberapa sektor.

Serta menawarkan berbagai macam kelebihan yang tidak dimiliki oleh para kompetitornya.

Seperti peningkatan di suspensinya dengan special tune suspension atau suspensi nada khusus untuk medan yang lebih berat daripada medan sebelumnya.

"Serta tentunya interior lebih luas daripada kompetitor," jelas Edy.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

