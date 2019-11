Nikita Willy Pamer Keahlian Pole Dance, Nari di Tiang Ala Striptis, Seksi atau Keren? Netizen: Kece 

TRIBUN-TIMUR.COM - Baru-baru ini Nikita Willykembali menarik perhatian netizen.

Ia memaerkan keahliannya menari di akun instagramnya, @nikitawillyofficial94

Bukan tari sembarangan, melainkan tari yang membutuhkan keahlian tinggi, pole dance.

Tarian tersebut sebelumnya dikenal sebagai tarian erotis, karena sering digunakan sebagai bagian dari aksi penari telanjang atau striptis di atas panggung.

Disebut mirip tarian stripstis, penampilan seksi Nikita Willy saat latihan pole dance sukses curi perhatian.

Gaya yang super seksi terlihat saat Nikita Willy memamerkan olahraga yang kini jadi hobi barunya ini.

Olahraga yang menggunakan tiang ini memang jadi salah satu tren olahraga terbaru di kalangan selebriti.

Dalam video tersebut, terlihat Nikita Willy yang tampil cantik dan seksi dengan pilihan busana pole dance yang dikenakannya, atasan brasport warna hitam dengan rok mini putih model tutu.

Nikita Willy tampil seksi saat memperlihatkan perut rampingnya.

Tanpa pulasan makeup berlebihan, Nikita Willy tetap memesona dengan wajahnya yang terlihat natural.

Penampilan Nikita Willy juga terlihat seksi dan anggun dengan rambut panjangnya yang dibiarkan terurai natural.

Ia terlihat piawai berputar di tiang tersebut, bahkan meliuk-liuk tanpa menginjak lantai.

Aksi ini mendapat pujian netizen

@aerialirene Speechless!!! You are so talented nik!!! Iam so PROUD of you