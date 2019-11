5 Fakta Menarik Miss International 2019 Sireethorn Leearamwat, Sekolah, Sifat, hingga Hobi 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Ajang pencarian ratu sejagad, Miss International 2019 telah digelar.

Pada ajang tersebut, Miss Thailand Sireethorn Leearamwat dinobatkan menjadi Miss International 2019 yang berlangsung di Tokyo Dome City, Jepang, Selasa (12/11/2019).

Selain menjadi juara Miss International 2019, Sireethorn Leeramwat juga dinobatkan sebagai Miss International Asia 2019.

"Being Miss International 2019 is the best thing in my life. However love & friendship among 82sisters around the world is more important. I’m so lucky to be with ALL of you on the stage,"tulisnya di akun intagramnya @bintsireethorn

Miss International 2019, Sireethorn Leearamwat (Istimewa)

Miss International (bernama resmi Miss International Beauty Pageant) adalah kontes kecantikan terbesar ketiga di dunia setelah Miss World dan Miss Universe.

Ajang ini diselenggarakan pertama kali di Long Beach, California, AS pada 1960 setelah kepindahan ajang Miss Universe ke Miami Beach.

Tujuan utama kontes kecantikan Miss International adalah untuk mempromosikan perdamaian dunia, goodwill, dan pemahaman.

Juara Miss International 2019 (Istimewa/Instagram)

Tentu banyak yang penasaran dengan wanita yang mewakili Thailand ini pada ajang tersebut.

Berikut fakta-fakta menariknya yang dirangkum TribunTimurwiki.com: