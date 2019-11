Empat Dosen Fisip Unismuh Makassar Presentase Internasional di Forum Conference IAPA di Bali 

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak empat dosen Fisip Unismuh Makassar, mengikut Kongres ke-4 Indonesian Association for Public Administration (IAPA).

Kongres IAPA diadakan pada 10-12 Nopember 2019 di The Stones Hotel Legian Bali.

Demikian disampaikan Asdir II Program Pascasarjana PPs-UNM, Muhlis Madani, Senin (11/11/2019).

• Outfit & Perhiasan Nikita Mirzani Harganya Rp 2 Miliar, Tapi Kok Saldo ATM Nyai Cuman Segini?

• Jadi Mi Instan Terlezat di Amerika Serikat,Ini 7 Fakta Unik Indomie hingga Jadi Fenomenal di Nigeria

• VIDEO: Seminar dan Olimpiade Perpajakan Politeknik Bosowa Tingkat SMA/SMK Se-Sulsel

Dosen Fisip Unismuh Makassar yang ikut dalam kongres dan konfrensi internasioanl yakni Muhlis Madani, Ikhyani Malik, Fatmawati, dan Nasrul Haq.

Conference internasional ini dihadiri kurang lebih 500 peserta dari negara Korea, Japan, Thailand, Cina, Lebanon, Vietnam, Philipina, Singapura, India dan Brunai Darussalam.

Peserta itu dari beberapa perguruan tinggi besar di Indonesia baik PTN maupun PTS, termasuk dari Unismuh Makassar.

Keempat dosen Fisip Unismuh Makassar itu tampil sebagai pembicara dengan topik "Artificial Intelligence and the Future of Government"

Judul yang dipresentasikan yakni; Intersectoral Collabiration issues, Actions and Structure : Studi of Generation Planning Program in Makassar City Indonesia

Kongres ke-4 IAPA ini memilih Ketua Baru yakni Prof Dr. Agus Pramusinto MDA, menggantikan Prof Dr. Eko Prasojo

Dosen Unismuh Makassar, Muhlis Madani, terpilih jadi formatur mewakili unsur individu atau anggota IAPA yang bertugas menyusun kepengurusan IAPA periode 2019-2022.

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: