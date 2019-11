Sepakan Indah Matsunaga Kian Benamkan PSM di Palangkaraya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalteng Putra FC kian melebarkan skor saat menjamu tamunya PSM Makassar di Stadion Tuah Pahoe, Minggu (10/11/2019).

Usai Matsunaga menjebol jala Rivky Mokodompit melalui sepakan jarak jauh yang indah.

Matsunaga yang mendapat bola dari tengah pertahanan PSM, melakukan kontrol dan melepaskan tendangan keras dari luar kotak pinalti.

Sepakan keras itu menuju sisi kiri gawang Rivky. Kiper asal Manado itu salah mengantisipasi sepakan tersebut.

Bola yang sempat ditepis Rivky malah masuk ke gawangnya sendiri menit 82'.

Skor pun semakin melebar menjadi 3-1 untuk Kalteng Putra.

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic melakukan pergantian pemain.

Setelah Zulham Zamrun ditarik menit ke-25' dan memasukkan Aji Kurniawan.

Pelatih asal Bosnia itu menarik Raphael Maitimo dan memasukkan Rasyid Bakri di awal babak kedua.

Hal ini membuat serangan PSM Makassar semakin massiv.