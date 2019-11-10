Lowongan Kerja

Lowongan Kerja BUMN PT Hutama Karya (Persero) Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Daftar Online

Lowongan Kerja BUMN PT Hutama Karya (Persero) Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Daftar Online

Lowongan Kerja BUMN PT Hutama Karya (Persero) Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Daftar Online
rekrutmen.hutamakarya.com
Lowongan Kerja BUMN PT Hutama Karya (Persero) Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Daftar Online 

TRIBUN-TIMUR.COM - Lowongan Kerja BUMN PT Hutama Karya (Persero) Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Daftar Online

Informasi Lowongan Kerja Terbaru.

Kabar gembira bagi Kamu para pencari kerja, khususnya yang ingin berkarir di perusahaan BUMN.

Saat ini, PT Hutama Karya (Persero) membuka Lowongan Kerja banyak posisi.

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PT Hutama Karya (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Indonesia yang bergerak dalam bidang konstruksi, serta juga penyedia jalan tol.

Pada awalnya PT Hutama Karya (Persero) adalah perusahaan swasta Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) milik Hindia Belanda yang dinasionalisasi pada tahun 1961 menjadi PN Hutama Karya dan berubah nama menjadi PT Hutama Karya pada tahun 1973.

Berikut 7 posisi yang dibuka PT Hutama Karya (Persero) dilansir TRIBUN-TIMUR.COM dari laman resmi rekrutmen.hutamakarya.com:

  1. Lead Architect Engineer/ Architect Engineer
  2. Environment Coordinator
  3. Quality Assurance / Quality Control
  4. Lead Civil Engineer/ QC Civil Superitendent Civil Engineer, Deputy Construction Manager
  5. Field HSE Superintendent
  6. Electrical Engineer
  7. Emergency Response Team

Catatan:

Catatan:

*Pendaftaran via online KLIK DI SINI

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Lowongan Kerja
BUMN
Hutama Karya
TRIBUN-TIMUR.COM
Sakinah Sudin
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Editor: Sakinah Sudin
Sumber: Tribun Timur
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