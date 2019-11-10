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Lowongan Kerja BUMN PT Hutama Karya (Persero) Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Daftar Online
Lowongan Kerja BUMN PT Hutama Karya (Persero) Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Daftar Online
TRIBUN-TIMUR.COM - Lowongan Kerja BUMN PT Hutama Karya (Persero) Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Daftar Online
Informasi Lowongan Kerja Terbaru.
Kabar gembira bagi Kamu para pencari kerja, khususnya yang ingin berkarir di perusahaan BUMN.
Saat ini, PT Hutama Karya (Persero) membuka Lowongan Kerja banyak posisi.
• Ketentuan & Syarat CPNS 2019 Penyandang Disabilitas, Kemenkumham Buka 19 Formasi Khusus Disabilitas
• Bocoran dan Kisi-kisi Soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2019, Mulai TWK, TIU, hingga TKP
• Rincian Formasi, Syarat, 11 Dokumen Pendaftaran CPNS 2019 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 180 Formasi
PT Hutama Karya (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Indonesia yang bergerak dalam bidang konstruksi, serta juga penyedia jalan tol.
Pada awalnya PT Hutama Karya (Persero) adalah perusahaan swasta Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) milik Hindia Belanda yang dinasionalisasi pada tahun 1961 menjadi PN Hutama Karya dan berubah nama menjadi PT Hutama Karya pada tahun 1973.
Berikut 7 posisi yang dibuka PT Hutama Karya (Persero) dilansir TRIBUN-TIMUR.COM dari laman resmi rekrutmen.hutamakarya.com:
- Lead Architect Engineer/ Architect Engineer
- Environment Coordinator
- Quality Assurance / Quality Control
- Lead Civil Engineer/ QC Civil Superitendent Civil Engineer, Deputy Construction Manager
- Field HSE Superintendent
- Electrical Engineer
- Emergency Response Team
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*Pendaftaran via online KLIK DI SINI
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