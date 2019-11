KABAR BURUK Luna Maya Akun Instagram (IG) Dihack, Video Seperti ini yang Muncul

TRIBUN-TIMUR.COM - Unggah video tak biasa, akun instagram milik Luna Maya dihack?

Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan kabar diretasnya akun Instagram luna Maya.

Beberapa waktu lalu, akun Instagram Luna Maya mengunggah sebuah video yang menunjukkan jika akun tersebut telah diretas.

Dalam video tersebut, terdapat tulisan bahwa akun Luna Maya telah dihack oleh WMA Club.

"Account Hack by WMA CLUB."

"You Will see teh power of the turkish nation," begitu tulisan yang terdapat dalam video.

Unggahan Instagram Luna Maya, Minggu (10/11/2019) (Instagram Luna Maya)

Tampak pula gambar bendera Turki dalam video itu.

Tak sekadar mengunggah video, peretas akun instagram Luna Maya juga memasang foto seorang wanita.

Mengetahui akun Instagram Luna Maya dihack, penggemar mantan Ariel Noah ini pun banyak yang bereaksi.

Belum ada komentar resmi dari Luna Maya menanggapi akun instagramnya telah dihack.