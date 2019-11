Zakir Sabhara Hadir di Acara Kerlip, Ini yang Dilakukan ke Peserta From Zero To Hero

Kegiatan From Zero To Hero yang digagas Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLiP) dilaksanakan selama lima hari mulai tanggal 6 sampai dengan 10 November 2019.

Bertempat di BP PAUD Dikmas Jalan Adyaksa diikuti oleh 51 pelajar setingkat SMA dari Kabupaten Maros dan Makassar.

Zakir Sabahara Tokoh akademisi yang inspiratif hadir memberikan motivasi kepada peserta bootcamp.

Selama kurang lebih dua jam, materi diberikan dengan penuh semangat dan peserta antusias mengikuti.

Apresiasi bahwa anak-anak yang ikut bootcamp adalah calon pemegang masa depan bangsa menjadi motivasi kuat peserta bootcamp.

"saya percaya kalian adalah calon pemimpin, modal anak muda yang bernyali, seperti kalian inilah yang diharapkan untuk menjadi pemimpin hebat kelak" Ujar Zakir Shabara yang juga Dekan FTI Universitas Muslim Indonesia ini.

Kegiatan Bootcamp From Zero To Hero ini merupakan rangkaian kegiatan KerLiP, kerjasama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kemdikbud RI.

Kerjasama yang berlangsung prosesnya selama 4 bulan, dimulai bulan september dan berakhir bulan Desember 2019.

Apresiasi kepada peserta juga diberikan dari Dekan inspiratif ini. Peserta sebanyak 51 orang ini diajak di Campus Cabin di UMI tempat Zakir bertugas.

"Khusus peserta dalam kelas ini, saya ajak makan dan menikmati menu di Campus Cabin di UMI, gratis," ujar Zakir Sabhara disambut tepuk tangan riuh peserta. (*)

