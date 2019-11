TRIBUNTIMURWIKI.COM -Sosok Mentari De Marelle merupakan aktris berkebangsaan Indonesia.

Perempuan kelahiran Belgia, pada 28 Januari 1997 ini memiliki nama lengkap Mentari Rahmadina De Marelle.

Karena lahir di Belgia, banyak orang menyangka Mentari bukan warga Indonesia.

Mentari mengawali kariernya sebagai model di majalah GADIS Sampul tahun 2011.

Selain menjadi model, Mentari merambah dunia akting dengan membintangi berbagai judul film, FTV dan sinetron.

Namanya semakin dikenal saat berperan sebagai Dewi dalam film Yasmine (2014).

Kala itu, Mentari memang tak mendapat peran utama. Namun dirinya berhasil mencuri perhatian penonton dengan bakat aktingnya.

Mentari ikut berperan dalam Original Series Assalamualaikum Calon Imam yang ditayangkan di platform Viu. (Tribunnews)

Di tahun yang sama ia ikut berakting di sejumlah episode Malam Minggu Miko The Movie.

Paras cantik yang dimiliki Mentari membuat warganet sering menyebut dirinya perpaduan antara wajah Atiqah Hasiholan dan Chelsea Islan.

Tak berhenti di 2014, pada tahun 2015 ia membintangi Bulan di Atas Kuburan, LDR dan Where is My Rome.