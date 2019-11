Akui Salah Ernest Prakasa Sebut 'Bajingan' Youtube Calon Sarjana Nyolong Ratusan Video Demi Uang

TRIBUN-TIMUR.COM,- Media sosial akhir-akhir ini diramaikan oleh berbagai topik trending salah satunya kata kunci Calon Sarjana.

Sebuah akun Youtube dari Indonesia Calon Sarjana dengan pelanggan (subscriber) 12 juta lebih dituduh telah mencuri konten orang

Akun Youtube Calon Sarjana sendiri acap kali ditonton oleh ratusan ribu bahkan sampai jutaan pemirsa.

Namun, beberapa konten dari Youtube Calon Sarjana ternyata diduga mencuri dari konten Youtuber luar negeri.

Beberapa warganet bahkan menemukan kesamaan foto dan beberapa isi konten Youtube Calon Sarjana.

Awal mulanya akun Youtube yang menggunakan Twitter bernama @JTonYouTube menceritakan thumbnail foto di Youtubenya telah dicuri.

Akun bernama JT menulis di Twitter tentang akun berjumlah 12,4 juta subscriber mencuri thumbnail video Youtube.

Dia tak percaya dan tertawa.

Hal tersebut diungkapkan langsung dari pemilik ide dan video asli @JTonYouTube.

Ia menuliskan:

"12.4 million subscribers and he steals my thumbnail. he really has no idea what i do LMAO"