TRIBUNTIMURWIKI.COM - Nama Tiara Anugrah, baru-baru ini menjadi sorotan publik.

Ya, seperti diketahui gadis cantik asal Jember ini tengah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2019.

Sewaktu di audisi pertama, Tiara Anugrah menyanyikan lagu Could it be Love dari Raisa.

Kendati belum berhasil memuaskan kelima juri saat itu.

Namun Tiara berhasil meyakinkan ketiga juri dari Bunga Citra Lestari, Judika, dan Anang Hermansyah.

Tiara mendapatkan titanium tiket dari Judika.

Memiliki suara mirip yang khas seperti Raisa, namun Tiara disebut memiliki kemampuan tersendiri.

Berlanjut pada babak eliminasi, pelajar berusia 17 tahun ini akhirnya memukai semua para juri.

Sebelumnya Maya Estianti dan Ari Lasso belum mempercayai bakat Tiara.

Saat babak terakhir eleminasi ke dua Tiara Anugrah menyanyikan lagu 'Karena Ku Sanggup' dari Agnes Monica.