Persebaya Vs PSM Dijadwalkan Ulang, Munafri Arifuddin: Kita Ikut Saja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Operator Liga 1 Indonesia 2019, PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah menerima hasil rapat Komisi Disiplin (Komdis) Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia (PSSI), Kamis (7/11/2019).

Buah dari rapat Komdis PSSI pada Rabu (6/11/2019), ada beberapa keputusan.

Tertuang pada laman resmi PSSI, Kamis siang satu diantaranya terkait status laga Persebaya Surabaya vs PSM Makassar.

Dimanan Komdis tidak melihat ada pelanggaran pada laga yang tidak terlaksana itu.

"Komite Disiplin tidak menemukan pelanggaran kode disiplin PSSI pada kejadian tersebut. MCM saja tidak ada," kata anggota Komdis Asep Edwin via pesan WhatsApp, Kamis siang.

Komdis pun telah merekomendasikan laga Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar dijadwalkan ulang oleh PT LIB.

Menanggapi hal tersebut, CEO PT Persaudaraan Sepakbola Makassar (PSM) Munafri Arifuddin hanya merespon singkat.

"Kita ikut saja," balasnya via pesan WhatsApp, Kamis (7/11/2019) siang.

Terkait laga ulangan nanti, Appi sapaan karibnya belum merespon tanggal dan tempat yang disarankan ke PT LIB nanti.

Mengingat, Jadwal tunda PSM masih ada 2 laga tunda. Melawan Kalteng Putra (10/11/2019) dan Persipura Jayapura (16/11/2019).

Sisa Laga PSM di Liga 1 2019

1. 10/11 vs Kalteng Putra (away-tunda)

2. 16/11 vs Persipura (home-tunda)

3. 23/11 vs Bali United (home)

4. 27/11 vs PSIS (away)

5. 02/12 vs Borneo FC (home)

6. 07/12 vs Persela (away)

7. 11/12 vs Barito Putera (away)

8. 15/12 vs PS Sleman (home)

9. 22/12 vs Persib (away)

- 02/11 vs Persebaya (away/menunggu jadwal ulang PT LIB).(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

