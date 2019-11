VIDEO: Browcyl Bakal Resmikan Relokasi Outlet Ratulangi, Ada Promonya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kabar gembira nih, bagi kalian yang doyan brownies pisang dari Browcyl.

Salah satu kuliner khas Makassar ini akan menggelar Grand Opening relokasi outlet Ratulangi

di depan Balai Kencana Makassar, Jl Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, (8/11/2019).

Lokasi sebelumnya terletak di samping Toko Agung, Jl Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada Grand Opening nanti, Browcyl menargetkan 1.000 pengunjung.

Juga akan memberikan promo beli satu gratis satu lho.

Demikian disampaikan, Spv Store Ratulangi Ahmad Fadillah.

"Halo semua masyarakat Makassar, pada 8 November, Browcyl akan membuka outlet baru," katanya.

Menurutnya, promo yang dihadirkan ialah konsep buy one get one atau beli satu gratis satu.

"Yang spesial itu konsep layanan berbeda dan area parkir luas, serta varian produk angat banyak," paparnya.

