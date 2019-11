TRIBUN-TIMUR.COM - Kunci Gitar ( Chord ) dan Lirik Lagu 'November Rain' Guns N Roses, Lengkap dengan Terjemahan

Lagu November Rain milik Guns n Roses cocok didengarkan awal bulan November ini.

Berikut ini Kunci Gitar atau Chord, Lirik Lagu lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia lagu 'November Rain'

Alunan musik yang romantis dan liriknya yang terkesan misterius menjadi kelebihan yang dimiliki oleh lagu 'November Rain' milik Guns n Roses.

Lagu 'November Rain' ditulis oleh Axl, dirilis pada tahun 1991.

Menariknya lagi, video klip lagu 'November Rain' juga telah ditonton sebanyak 1 miliar kali.

Cord dan Lirik Lagu 'November Rain' - Guns N' Roses

Dm C x4

F Dm

When I look into your eyes