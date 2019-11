TRIBUN-TIMUR.COM - Kunci Gitar ( Chord ) dan Lirik Lagu Langit Sore - Hilang Tanpa Kabar

Langit Sore, Duo asal Yogyakarta ini sempat viral

Lagu ini viral karena dinyanyikan oleh Duta Sheila On 7 beberapa waktu lalu.

Lagu yang dinyanyikan oleh Duta pada saat itu berjudul 'Rumit'

Lagu 'Rumit' milik Langit Sore ini pada akhirnya dikenal oleh masyarakat luas.

Duo vokal yang digawangi oleh Kakun Triatnodjo dan Arman Harjo itu ternyata juga punya lagu lain yang tidak kalah hits dari lagu 'Rumit' yaitu lagu yang berjudul 'Hilang Tanpa Kabar'.

Bahkan beberapa waktu lalu, Langit Sore menggarap video klip 'Hilang Tanpa Kabar' ini.

Video klip 'Hilang Tanpa Kabar' ini diunggah pada 15 Oktober ldi akun Youtube Hebat Entertainment.

Lagu ini merupakan single ketiga dalam album 'Muda dan Jatuh Cinta' milik Langit Sore.

Berikut ini adalah Lirik dan Chord lagu Langit Sore yang berjudul Hilang Tanpa Kabar.

capo: 2nd fret



[chorus]



G D

Aku terus berjuang

Em G

Dari rindu yang panjang

Am D

Aku selalu bersabar

C G D

Menantimu yang hilang tanpa kabar



[verse]



G D

mereka bilang tuk lupakan

C D

kau yang telah lama pergi



G D

dan mulai melanjutkan hidup

C D

sudahi sedihku ini

C D

tapi ku yakin kepada hatiku

Eb G D

Perlahan membunuhku



[chorus]



G D

Aku terus berjuang

Em G

Dari rindu yang panjang

Am D

Aku selalu bersabar

C G

Menantimu yang hilang



G D

Aku terus berjuang

Em G

Dari rindu yang panjang

Am D

Aku selalu bersabar

C G D

Menantimu yang hilang tanpa kabar



[puisi]



C

Kamu jurang antara kesetiaan dan kegilaan

Em

Sebatas harapan yang mungkin tak jadi kenyataan

Kau adalah kepahitan namun bukan penyesalan

C

Pelajaran hidup berharga

Bukan, kau bukan kegagalan

Bm

Adakah yang tetap waras saat jatuh cinta?

C

Sementara ku hanya bisa menyentuhmu lewat doa

G

Bagaimana bila disana kau menemukan seseorang dan bahagia?

D

Apakah untukmu ku pernah ada?

[chorus]



G D

Aku terus berjuang

Em G

Dari rindu yang panjang

Am D

Aku selalu bersabar

C G

Menantimu yang hilang ohuo hooo



G D

Aku terus berjuang

Em G

Dari rindu yang panjang

Am D

Aku selalu bersabar

C G D

Menantimu yang hilang tanpa kabar



C G D

Menantimu yang hilang tanpa kabar

