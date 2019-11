Lancarkan Gombalan Maut di Depan iKONIC Indonesia, Ini Profil June iKON

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada-ada saja kelakuan salah satu member boyband iKON, Koo Junhoe alias June.

Melansir dari Kompas.com Saat sesi perkenalan member di panggung GudFest 2019 di Helipad Parking Ground GBK Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2019) malam.

June sempat melancarkan gombalan maut.

Ia tiba-tiba menyanyikan sepenggal lagu "I Just Called to Say I Love You" milik Stevie Wonder.

"Jakarta make some noise! I Just call to say I love you... saya June," lantun June sambil memperkenalkan diri.

Sontak para iKONIC, nama penggemar iKON, menjerit.

Mereka bahkan ikut bernyanyi bersama June yang malam itu mengenakan kemeja putih bermotif.

Setelah itu, June mengikuti rekan-rekannya sesama member yang mengucapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia.

Apa kata yang dipilihnya?

"Jakarta bagus...," ucap pria kelahiran 31 Maret 1997 tersebut lalu mengacungkan jempolnya.