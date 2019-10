Malam Akhir Tahun, Hotel Amaris Panakkukang Manjakan Tamu dengan Doorprize dan Souvenir

Amaris Hotel Panakkukang Makassar, bakal melangsungkan malam penyambutan Tahun 2020 bertajuk NYE DECADE 2020, pada 31 Desember 2019 mendatang.

Supervisor Operation Hotel Amaris Panakkukang Makassar, Syamsul menjelaskan, saat ini pihaknya tengah membuka reservasi untuk semua kalangan masyarakat yang ingin menjadi bagian dari pada promo spesial akhir tahun kami ini.

"Program NYE DECADE 2020,ini adalah program akhir tahun yang kami siapkan untuk masyarakat kota Makassar yang akan menginap di hotel amaris panakkukang pada malam pergantian tahun ini, untuk promo ini semua tamu kami berikan Bebas biaya (Gratis) late check out sampai pukul 15.00 Wita atau jam 3 sore,harga kamar yang berikan hanya Rp. 650.000 ini sudah include dengan Welcome Traditional snack and Breakfast" ujar Syamsul.

Menariknya untuk 10 orang tamu pertama yang melakukan registrasi di awal akan kami berikan free early check in (bebas biaya check in lebih awal) dimana 10 tamu pendaftar pertama di bolehkan untuk check in lebih awal sebelum waktu check in yang telah ada.

Dan juga untuk promo tersebut dimana tamu dapat mencabut kupon undian door prize dimana akan ada hadiah menarik secara gratis yang hotel amaris panakkukang siapkan.

Bagi kamu yang mau register dari sekarang bisa menghubungi marketing hotel amaris panakkukang :

Andini :082346419566

Arini Putri : 081343075557