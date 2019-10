Ivan Gunawan: Pengen Banget? Ayu Ting Ting Masam Lihat Nikita Mirzani Dilamar Pacar Bulenya

TRIBUN-TIMUR.COM,- Pedangdut Ayu Ting Ting melihat video saat Nikita Mirzani dilamar oleh kekasih bulenya.

Ayu Ting Ting lantas memberikan sebuah reaksi yang tak terduga, hingga membuat Ivan Gunawan berkomentar.

Peristiwa itu terjadi saat Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memandu acara Brownis Trans TV, pada Selasa (29/10/2019)

Mulanya Wendy Cagur memerintahkan kru Bwonis untuk memutar video saat Nikita Mirzani dilamar.

"Ini ada berita Nikita Mirzani dilamar pacar bulenya," ucap Wendy Cagur, dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Trans TV, pada Rabu (30/10/2019).

Pantauan TribunJakarta.com di video tersebut, Nikita Mirzani tampak duduk di sebuah sofa.

Sementara pacar bulenya berlutut sambil memberikan ibunda tiga orang anak itu sebuah cincin.

"Would you like to make me the happier man in the world? Is that a yes? Come on tell me," ujar pria bule tersebut.