Trending No.1 Youtube Setelah Dicover Doyoung dan Haechan, Lirik dan Chord Cinta Luar Biasa Andmesh

TRIBUN-TIMUR.COM - Dua member boygroup Korea Selatan, NCT 127 jadi perbincangan penggemar Kpop di Indonesia.

Dua idol Kpop member NCT 127 ini diketahui menyanyikan cover lagu Cinta Luar Biasa milik Andmesh Kamaleng, yang segera saja videonya menjadi trending di YouTube.

Dilansir dari Tribun Kaltim member NCT 127, Doyoung dan Haechan ini menyanyikan lagu Cinta Luar Biasa dengan baik dan penuh penghayatan.

Walaupun lagu Cinta Luar Biasa milik Andmesh ini menggunakan Bahasa Indonesia, namun baik Doyoung maupun Haechan terdengar fasih mengucapkan kata-katanya dan dapat menghayati dengan baik.

Video cover lagu Cinta Luar Biasa Doyoung dan Haechan ini diunggah di akun YouTube NCT Music pada 27 Oktober 2019 dan dari pantauan Tribunkaltim.co hingga Rabu (30/10/2019) masih berada di peringkat satu trending di YouTube.

Video di YouTube NCT Music tersebut telah diputar lebih dari 3 juta viewers.

Netizen pun membanjiri kolom komentar di akun Youtube NCT 127.

"They took the time and effort to learn and sing a song of a different language to show their love for their international fans? IDOLS WE STAN," ujar pemilik akun President of Jaehyun's Dimples Fanclub.

"I'm not even indonesian but i want this played at my wedding," ujar pemilik akun moomin.