Bukan Olahraga atau Menyendiri, Begini Cara Siwon Super Junior Hilangkan Stres yang Dianggap Aneh

TRIBUN-TIMUR.COM- Memiliki jadwal yang padat dan waktu luang yang tak banyak, Siwon Super Junior punya cara sendiri untuk mengatasi stres.



Bahkan cara tersebut terbilang unik dan sederhana untuk menghilangkan stres.



Dilansir dari Grid.ID dan Tribun LifeStyle, rupanya bukan olah raga, namun hanya melakukan hal sedrhana ini.



Ketika ditanya apa yang akan dilakukannya saat merasa sedih atau ingin kembali semangat, bintang drama Fellow Citizens ini mengaku mencuci piring.



"Aku mencuci piring dan aku bersih-bersih," ungkap Siwon disertai dengan senyuman.



Tampak seperti bercanda, Siwon kemudian meyakinkan kembali pernyataannya.



"Aku serius loh," kata pelantun Super Clap ini dalam video #Ask_Super Junior Q&A.



Aktor berusia 33 tahun ini mengatakan bahwa kebanyakan orang berpikir bahwa ia akan olahraga untuk melepas stres.



Namun Siwon memilih untuk bersih-bersih untuk menghilangkan kepenatannya.



"Banyak orang mungkin berpikir aku akan olahraga untuk melepas stres," lanjutnya.



"Tetapi aku tidak melakukan olahraga jika aku tidak memiliki mood yang bagus. Aku malah tambah stres," ungkapnya.



Siwon kemudian mengatakan alasannya memilih cuci piring ketimbang olahraga.



"Jadi aku lebih baik melakukan cuci piring dengan perasaan yang tenang."



"Menyemprotkan banyak deterjen, membuat banyak busa."



"Membersihkan seperti itu, aku dapat melepas stres," tambahnya.



Sementara itu, Siwon sendiri kini tengah sibuk mempromosikan album terbaru Super Junior yang berjudul Time Slip.



Super Junior telah resmi comeback dengan merilis album Time Slip pada 14 Oktober silam.



Album tersebut terdiri 10 lagu, termasuk Super Clap.



Selain itu, ada juga The Crown, I Think I, Game, Somebody New, Skydive, Heads Up, Stay with Me, No Drama dan Show.



Selain cara yang dilakukan Siwon, Anda juga bisa melakukan hal ini untuk mengatasi stres.



Anda bisa mengatasi stres dengan beberapa cara berikut ini dilansir dari Kompas.com:



1. Terapkan Gaya Hidup Sehat



Anda bisa menghilangkan stres dengan cara menerapkan gaya hidup sehat.



Ubahlah gaya hidup yang membuat Anda merasa sulit sendiri.



Pastikan jika Anda menjalani hidup ini dengan bahagia dan penuh dengan semangat.



Terapkan gaya hidup sehat dengan tidur teratur, makan yang cukup, dan jangan lupa untuk berinteraksi dengan orang lain.



Pastikan jika kondisi lingkungan Anda sehat agar nantinya Anda merasa aman, nyaman, dan bahagia.



2. Sediakan Waktu untuk Menyenangkan Diri Sendiri



Salah satu cara mengurangi dan menghindari stres adalah dengan meluangkan waktu untuk menyenangkan diri sendiri.



Anda bisa melakukan apa pun yang sesuai dengan hobi, misalnya berenang, jalan ke mal, dan memasak bersama pasangan.



Cobalah untuk meluangkan waktu untuk mengurangi rasa stres agar nantinya tidak bergantung pada hal-hal yang negatif.



Akan jauh lebih baik jika stres diatasi dengan melakukan hobi dan liburan dengan pasangan Anda.



3. Pastikan Selalu Ada Waktu untuk Olahraga



Tahukah Anda jika salah satu cara yang tepat untuk mengatasi stres adalah dengan berolahraga.



Olahraga dapat menyegarkan pikiran.



Selain itu, olahraga juga bisa membuat Anda lebih rileks, misalnya jogging, berenang, dan bersepeda.



Lakukan kegiatan olahraga dengan orang spesial Anda semisal pasangan, bahkan orang tua.



Tidak ada salahnya jika Anda berolahraga pada akhir minggu bersama kerabat dekat demi menghilangkan kepenatan selama seminggu.



4. Menenangkan Pikiran



Cara tepat lainnya untuk mengatasi stres adalah dengan menenangkan pikiran. Bisa dengan melakukan meditasi ataupun yoga.



Meditasi sendiri bisa Anda lakukan di rumah pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur.



Selain itu, meditasi bukan hanya sekadar diam atau termenung sendiri, tapi juga bisa menyehatkan jasmani dan rohani.



Anda juga bisa mengikuti kelas yoga setiap tiga kali dalam seminggu. Dengan mengikuti kelas yoga, tubuh akan lebih fresh, lebih semangat, dan pikiran juga akan tenang.



Akan jauh lebih baik jika Anda mengarahkan atau mengontrol pikiran stres Anda pada hal yang positif.



5. Sembahyang



Ketika seseorang mengalami depresi dan stres, bisa jadi hal tersebut terjadi karena kekosongan hati.



Coblah untuk sembahyang ketika Anda merasa resah dan stres.



Sebab bagaimana pun Tuhan akan selalu membantu Anda.



Sembahyanglah setiap hari agar diberikan kebahagiaan bukan hanya kesuksesan, pekerjaan dan yang bagus saja.



Ingatlah, Tuhan dalam hidup Anda saat Anda membutuhkannya.



Apakah Saya Harus Bekerja Sesuai Hobi agar Tidak Mudah Stres?



Anda tidak harus bekerja sesuai hobi atau passion.



Tidak semua orang di dunia ini bisa bekerja sesuai dengan hobinya.



Bukan karena tidak beruntung, melainkan memang takdir setiap manusia dan jalan hidupnya memang tidak sama.



Bekerja tidak harus sesuai dengan hobi dan keinginan saja.



Cara agar Anda tidak lelah dan bosan dengan pekerjaan adalah dengan berusaha menyukai pekerjaan tersebut.



Kuasai pekerjaan Anda dengan mencari informasi dari luar kantor atau dari teman sejawat.



Dengan begitu, akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk bisa menikmati pekerjaan Anda.(*)