KABAR GEMBIRA, pendaftaran CPNS 2019 Dibuka 11 November, sscasn.bkn.go.id, 7 Tahapan & Berkas Wajib

Pendaftaran CPNS 2019 dilakukan secara online di sscasn.bkn.go.id

Menurut jadwal, pendaftaran CPNS 2019 akan dimulai pada tanggal 11 November 2019

TRIBUN-TIMUR.COM- Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa jam lalu menuliskan postingan yang membuat tanya warganet.

Postingan itu terkait pengumuman pendaftaran CPNS 2019.

KABAR BARU CPNS 2019, BKN Tulis Bersiap 11 November, Link sscasn.bkn.go.id, 7 Tahapan & Berkas Wajib (Twitter @BKNgoid)

Dilansir dari akun Twitter @BKNgoid, BKN memposting rakor persiapan pelaksanaan seleksi CPNS 2019.

Masih dari Kota Balikpapan, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana membuka Rakor persiapan pelaksanaan seleksi #CPNS2019 se-wilayah kerja Kanreg VIII Banjarmasin yg dihadiri Kepala BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM.

So? are you ready for 11.11.19?

Dilansir dari sejumlah media, pendaftaran CPNS 2019 dibuka pada 11 November 2019.

Ini setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, menandatangani surat tentang jadwal pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Senin (28/10/2019).

Dalam surat tertanggal 28 Oktober 2019 itu, disebutkan jumlah lowongan yang tersedia sebanyak 462 formasi jabatan di 68 Kementerian/Lembaga.