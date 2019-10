Lirik Lagu ‘Bullet To The Heart’ Jackson Wang, Lengkap dengan Terjemahan Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar gembira untuk para penggemar GOT7.

Pasalnya, salah satu member GOT7, Jackson Wang baru saja merilis album terbarunya bertajuk 'Mirrors' pada Jumat (25/10/2019).

Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah 'Bullet To The Heart'.

Sebelumnya, Jackson Wang sempat berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia Stephanie Poetri.

Jackson Wang dan Stephanie Poetri baru saja merilis lagu 'I Love You 3000 II' beberapa waktu lalu.

Bagi kamu yang penasaran dengan lagu terbaru Jackson Wang, berikut lirik Jackson Wang - Bullet to the Heart beserta terjemahan Indonesia dan video musik.

Devil in a black dress

They must've kicked you out of heaven

I wish I knew you were an actress

I fell in love with your impression

Cause now I'm staring down a barrel

You got my life in your hands now

You wanna hit me with an arrow

6 seconds till it's man down

Locked and loaded finding your target, You marked it

I'm the one you've chosen to hit, I'm your victim

Finger on the trigger

I know it's too late to be saved

Bullet to the heart

Bullet to the heart

I fell for a stranger

With one in the chamber

Who left me for dead and with a scar on my heart

Bullet to the heart

Bullet to the heart

Oh you're so reckless

Leaving me breathless

You go to my head and leave me alone in the dark