Jadi Trending di Youtube, Ini Lirik dan Video Klip Lagu Terbaru Wali Band 'Lamar Aku'

TRIBUN-TIMUR.COM - Lirik lagu terbaru Wali Band yang berjudul 'Lamar Aku' banyak diburu para fansnya setelah dirilis.

Lagu Wali Band yang berjudul 'Lamar Aku' ini rilis setelah sekian lama band ini tak meluncurkan lagu baru.

Berikut lirik lagu terbaru Wali Band yang berjudul 'Lamar Aku', dilansir dari video klipnya yang diunggah channel youtube NAGASWARA, Senin (21/10/2019)

Video klip Lamar Aku juga tengah menjadi trending pada Youtube.

Hingga berita ini diterbitkan, Minggu (27/10/2019) video tersebut telah ditonton lebih dari 2,8 juta kali.

Berikut liriknya Wali Band 'Lamar Aku'

Buka mata buka hati

Buka mata hati kasih

Tolong baca tolonglah dibaca

Lihat tulisan ini

Pelan pelan pelan pelan

Pelan pelan kau pahami

Tiap kata setiap baris kata

Ini permintaan hati

Aku tak butuh kata I love you

Aku tak butuh kata I need you

Yang ku mau datangi ayahku

Katakan ku kan lamar putrimu

Sudah cukup darimu I love you

Sudah cukup darimu I need you

Yang ku mau datangi ayahku

Katakan ku kan lamar putrimu