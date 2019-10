Lirik dan Makna Single Terbaru Lose You To Love Me Selena Gomez, Jadi Trending Dunia

Lirik dan Makna Single Terbaru Lose You To Love Me Selena Gomez, Jadi Trending Dunia

TRIBUN-TIMUR.COM- Bagi penggemar lagu Selena Gomez tidak perlu khawatir bila tak paham dengan arti lirik lagu Lose You To Love Me.

Dalam video yang diunggah di akun YouTube Selena Gomez, video Lose You To Love Me sudah dilengkapi dengan arti lirik.

Arti lirik berbahasa Indonesia ini memudahkan siapapun memahami maksud lirik lagu Lose You To Love Me yang dinyanyikan Selena Gomez.

Selena Gomez merilis lagu 'Lose You To Love Me' atau 'Kehilanganmu untuk Mencintaiku', pada Rabu (23/10/2019).

Lirik Lagu Selena Gomez 'Lose You To Love Me' Lengkap Terjemahan, Disebut Sindir Justin Bieber (YouTube Selena Gomez)

Melansir Tribun Wow, Lagu 'Lose You To Love Me' tentang curahan hati seorang wanita yang berpisah dengan kekasihnya.

Wanita tersebut merasa kehilangan dirinya sendiri saat menjalin hubungan tersebut.

Dan setelah hubungan asmaranya berakhir, wanita itu sadar bahwa ia harus mempercayai dirinya sendiri.

Berikut lirik lagu 'Lose You To Love Me' - Selena Gomez

[Verse 1]

You promised the world and I fell for it

I put you first and you adored it

Set fires to my forest

And you let it burn

Sang off-key in my chorus

'Cause it wasn't yours

I saw the signs and I ignored it

Rose-colored glasses all distorted

Set fire to my purpose

And I let it burn

You got off on the hurtin'

When it wasn’t yours, yeah