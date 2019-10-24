Lowongan Kerja

Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Link Daftar Online

Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Link Daftar Online

Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Link Daftar Online
Honda
Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Link Daftar Online 

Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Link Daftar Online

TRIBUN-TIMUR.COM - Informasi Lowongan Kerja.

Kabar gembira bagi Kamu para pencari kerja, khususnya yang ingin berkarir di perusahaan otomotif.

Saat ini, PT Honda Prospect Motor membuka Lowongan Kerja banyak posisi.

PT Honda Prospect Motor merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk Mobil Honda di Indonesia.

Hadirnya perusahaan ini sebagai ATPM, PT Honda Prospect Motor menjadi perusahaaan satu-satunya yang memiliki hak dalam mengimpor, merakit dan membuat kendaraan bermerk Honda di Indonesia.

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Berikut informasi Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor dilansir resmi honda-indonesia.com

A. Information Technology

Kualifikasi khusus:

  1. S1 Teknik Informatika, Sistem Informasi
  2. Usia maksimal 27 Tahun
  3. IPK minimal 3.0 (skala 4.0)
  4. Memiliki kemampuan analisis yang baik
  5. Menguasai Ms. Office
  6. Mampu berbahasa Inggris aktif
  7. Mengetahui tentang ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 1800

Sunter, Jakarta Utara/Karawang, Jawa Barat

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Tags
Lowongan Kerja
PT Honda Prospect Motor
Daftar Online
honda-indonesia.com
TRIBUN-TIMUR.COM
Sakinah Sudin
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Editor: Sakinah Sudin
Sumber: Tribun Timur
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