Ria Ricis Beli Mobil yang Harganya Selangit, 'Yang Bilang Riya Iri', Bandingkan Mobil Raffi Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM - Youtubers Ria Ricis mengunggah konten youtube membeli mobil baru.

Tidak tanggung-tanggung, dalam unggahannya tersebut ia membeli mobil keluaran terbaru dari sebuah perusahaan otomotif papan atas asal Jerman, Mercedes Benz.

Mobil tersebut bewarna kuning cerah mulau dari depan hingga belakang, dengan logo Mercedes di depan dan bagian atas kap mobil.

Rodanya menggunakan velg bintang warna hitam.

Berdasarkan penelusuran Tribun Timur, mobil tersebut adalah tipe Mercedes Benz The New CLA 200 AMG Line.

Mercedes Benz The New CLA 200 AMG Line

Mobil keluaran terbaru Mercedes Benz ini memiliki harga fantastis.

Seperti dilansir www.mercedes-benz.co.id mobil Mercedes Benz tipe The New CLA 200 AMG Line ini harga off the road mencapai Rp 829 juta.

Sementara harga on the roadnya lebih fantastis lagi, karena hampir mendekati Rp 1 M yakni Rp 935 juta.

Ria Ricis memposting mobil yang ia beli, Mercedes Benz The New CLA 200 AMG Line (instagram.com)

Mobil baru yang dibeli Ricis, sapaan akrab Ria Ricis, tiba di rumahnya di kawasan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2019) sore.

Saat melihat mobil barunya datang, raut gembira tak terhindarkan dari wajah adik ustazah Oki Setiana Dewi ini.