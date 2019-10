Kenakan Baju Putih ke Istana Merdeka, Wishutama Jadi Menteri Pariwisata? Simak Perjalanan Kariernya 

Kenakan Baju Putih ke Istana, Mantan CEO NET TV Wishutama Jadi Menteri? Simak Perjalanan Kariernya

TRIBUN-TIMUR.COM- Sosok para menteri Kabinet Kerja Jilid 2 masih begitu misterius.

Publik seakan tak sabar siapa-siapa saja yang akan menjadi pembantu Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin.

Yang paling menyita perhatian, adalah banyaknya wajah-wajah muda yang diduga akan menduduki jabatan menteri.

Salah satunya, praktisi media broadcasting Wishnutama Kusubandio.

Ia tampak mendatangi Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Daftar 5 Calon Menteri Kabinet Kerja Jilid II, Penuhi Panggilan Presiden Jokowi ke Istana Merdeka

Hari ini Presiden Jokowi Dikabarkan akan Umumkan Susunan Kabinet Kerja, Ini Bocoran Komposisinya

Tetty Paruntu Calon Menteri Cantik Jokowi, Pernah Dikaitkan Kasus Gratifikasi Bowo Sidik Pangarso

Dilansir dari Kompas.com, spekulasi yang beredar, Wishnutama santer akan mengisi jabatan sebagai Menteri Pariwisata.

Sekadar informasi, Arief Yahya sebelum menjadi Menteri Pariwisata pada Kabinet Jokowi jilid pertama adalah Direktur Utama Telkom.

LIVE STREAMING Jokowi Umumkan Susunan Menteri Kabinet Kerja, Wishnutama Diminta Datang ke Istana (Kompas.com)

Saat menjabat menjadi Direktur Utama Telkom, Arief Yahya pernah mendapat The Best CEO of the Year. Sementara itu, Wishnutama pernah diangkat menjadi Direktur Utama Trans TV.

Wishnutama meraih gelar The Best CEO in Indonesia 2010 pilihan majalah SWA dan Indonesia Marketing Champion 2015 for the Broadcast, TV Pay & Media sector pilihan MarkPlus.