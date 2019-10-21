FOTO: Pelantikan Lima Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan Periode 2019-2024

Lima pimpinan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2019-2024 resmi dilantik Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

FOTO: Pelantikan Lima Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan Periode 2019-2024
abdiwan/tribun-timur.com
Lima pimpinan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2019-2024 resmi dilantik Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di ruang Paripurna DPRD Sulsel Jl Urup Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar , Senin (21/10/2019).Mereka adalah Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari (Golkar) dan dan empat wakil ketua, Syaharuddin Alrif (NasDem), Nimatullah Erbe (Demokrat), Darmawangsya Muin (Gerindra), dan Muzayyin Arif (PKS). 

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Lima pimpinan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2019-2024 resmi dilantik Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di ruang Paripurna DPRD Sulsel Jl Urup Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar , Senin (21/10/2019).Mereka adalah Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari (Golkar) dan dan empat wakil ketua, Syaharuddin Alrif (NasDem), Nimatullah Erbe (Demokrat), Darmawangsya Muin (Gerindra), dan Muzayyin Arif (PKS). tribun timur/muhammad abdiwan

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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Ansar
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