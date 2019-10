Bukan Ivan Apalagi Shaheer Sheikh, Didi Riyadi & Robby Purba yang Nikahi Ayu Ting Ting Tahun Depan?

TRIBUN-TIMUR.COM,- Kisah asmara Ayu Ting Ting memang menarik jadi perbincangan publik.

Seorang ahli tarot, Denny Darko pun mengungkapkan prediksinya soal asmara Ayu Ting Ting di Youtubenya, Minggu (20/10/2019) kemarin.

Menurut ramalan dari kartu yang dilihat Denny Darko, tahun depan akan ada pria baru yang sepertinya akan menggoyahkan keteguhan Ayu Ting Ting soal jodohnya.

Namun pria tersebut bukanlah sosok Ivan Gunawan atau Shaheer Sheikh lho.

Jadi bagi para penggemar yang berharap Ayu akan menikah dengan Igun ataupun Shaheer tampaknya harus gigit jari.

"Yang saya lihat dari kejadian kemarin ternyata Ayu tidak akan bersama Ivan Gunawan dan juga Shaheer karena di akhir tahun ini ada satu orang pesaing baru muncul,” ungkap Denny Darko sambil menunjukkan kartu yang dipegangnya.

“Akan ada seorang pria yang akan ikut dalam bursa persaingan untuk mendapatkan hati dari ibunda Bilqis ini,” lanjut Denny Darko.

Sosok pria baru itu pun nantinya disebut Denny, akan membuat kubu baru.

Jika selama Ayu Ting Ting mendapatkan dukungan baik dengan Ivan Gunawan dan Shaheer Sheikh, maka dengan pria ini pun Ayu akan mendapat dukungan sama besarnya.

Wajar jika Denny berpendapat demikian karena muncul kartu The Nine of Swords yang berlambang 9 bilah pedang.