Jadi Trending di Youtube, Ini Lirik Lagu BTS Make It Right Feat Lauv, Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi asal Amerika meluncurkan lagu kolaborasinya berjudul Make It Right.

Ia adalah Boy grup asal Korea Selatan BTS dan Lauv.

Lagu Make It Right BTS feat Lauv dirilis pada Jumat (18/10/2019) pukul 16.00 WIB.

LINK Live Streaming TV Online PSM Makassar vs Persija Jakarta, via Indosiar & Vidio Premier

VIDEO: Ini Alasan Polda Sulsel Beri Izinkan Laga PSM Versus Persija

Terbakar di Sentul, Ini Spesifikasi dan Harga Lamborghini Aventador Milik Raffi Ahmad

Sebelumnya Lauv pernah membuat cuitan yang menandakan ia akan berkolaborasi dengan BTS.

"did I finally #makeitright?" tulis Lauv dalam akun Twitternya, Kamis (17/10/2019).

Cuitan tersebut kemudian ditanggapi oleh BTS dengan me-retweet cuitan Lauv.

"You alwas #makeitright" jawab BTS.

Sontak, di media sosial Twitter, tagar Make It Right menjadi trending topic.

Di Youtube, video klip Make It Right tengah menjadi trending no 10 dan telah ditonton lebih dari 14 juta kali, Minggu (20/10/2019).

Berikut ini lirik lagu BTS Make It Right feat Lauv beserta terjemahan bahasa Indonesianya.