VIDEO; Intip Menu Tradisional M Regency Makassar, Ada Songkolo hingga Taripang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Restoran Metropilis M Regency Makassar, dapat menjadi salah satu destinasi aneka kuliner tradisional.

Pantauan Tribun Timur Video, jejeran kuliner lokal ini dijamin memanjakan lidah para pecintanya.

Mulai dari Songkolo, Taripang, Udang saus Pete, Ikan Asin, Bassang, Jalangkote, Panada, Dadar Gulung dan lainnya.

FOTO: CitraLand Tallasa City Tipe Marigold Dijual Seharga Rp 950 Juta

RAMALAN ZODIAK CINTA MINGGU 20 Oktober 2019: Taurus Jengkel dan Leo Berantem dengan Mantan

Disebut Tidak Profesional Tangani Kekerasan Tiga Jurnalis, Polda Sulsel Diindikasi Gantung Kasus

Menurut salah satu karyawan, Sunday Meilinda Krista, menu tersebut dijamin menggugah selera.

"Harga untuk sajian all you can eat ini sekitar Rp 100 ribuan," katanya pada Tribun Timur, Jumat (18/10/2019).

Sementara itu, Nabila Zahrawani Rasyid mengatakan, menu tersebut bisa dinikmati kapan pun setiap hari.

"Setiap hari bisa, dari pagi sampai malam," ujarnya.

Selain di Restoran Metropolis, sajian ini juga bisa dinikmati lewat room service.

Penasaran seperti apa, simak videonya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umaconcit

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: