Beli Popok Bayi di Lotte Mart, Hemat hingga Rp 18 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jika stop popok si kecil habis di rumah, segera kunjungi outlet Lotte Mart Makassar.

Pantauan Tribun Timur di Lotte Mart Panakukang, Sabtu (19/10/2019) aneka popok turun harga.

Salah satunya, Merries Pantas Good Skin M34, L30, XL26 Rp 71.300 sisa Rp 52.900.

Dishub Makasssar Pasang Marka Perubahan Jalanan di Pantai Losari, ini Jadwalnya

Citadines Royal By Makassar Kunjungi Tribun Timur

Fakultas Sastra UMI Terima Visitasi Akreditasi Prodi Sastra Arab

Penawaran tidak kalah spesial juga dari Filma, Bimoli dan Sania Minyak Goreng dua liter Rp 29.600 sisa Rp 19.900.

Begitupun dengan promo beli satu gratis satu, ada Close Up Green Tooth Paste 160 gram Rp 16.400 dan Lifebuoy Body Wash 450 ml Rp 31.500.

Serta, Kimbo Sosis Sapi 500 gram Rp 64.500, Samyang Cheese Ramen 140 gram Rp 23.500 dan

Teh Sosro Botol 450 ml Rp Rp 6.500.

Jangan lewat penawaran Clear, Sunsilk Shampoo 320 - 340 ml Rp 41.700 sisa Rp 28.900.

Ades Air Mineral 600 ml Rp 4 ribu per dua botol.

Silverqueen Chuncky Bar 100 gram Rp 30 ribu per dua pc.

Zee Twin atau Kid 350 gram Rp 50.400 per box, Rp 34.500 per dua box dan Rp 30.900 per empat box.