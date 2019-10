Dosen FIS UNM Jadi Pembicara Seminar Internasional di Sheraton Surabaya Hotel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Risma Niswaty, dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, menjadi salah satu penyaji dalam International Conference on Social Science 2019.

Berlangsung di Sheraton Surabaya Hotel and Towers, Jumat (18/10/2019).

Risma Niswaty menyajikan artikel yang berjudul Improving Quality of LLDIKTI Area X Services in Facing Industrial Era 4.0.

Selain menjadi penyaji, Risma Niswaty juga ditugaskan menjadi moderator untuk parallel session di ruang Singasari, Sheraton Hotel Surabaya.

Kurang lebih 600-an peserta dari berbagai perguruan tinggi hadiri konferensi ini adalah kegiatan tahunan oleh Konsorsium International Joint Conference on Science and Technology (IJCST).

Tema yang diusung adalah "Industrial Revolution 4.0: The Opportunities and Challenges in Elevating Local Resources Contribute to Develop A Better World".

Keynotespeaker dalam konferensi ini adalah Prof Nobuo Funabiki, dari Okayama University, Japan dan Dr Ir Patdono Suwignjo, MEng Sc.

Director General of Institutions of Science, Technology and Higher Education at the Ministry of Research, Technology and Higher Education.

Tahun 2020 dijadwalkan Universitas Negeri Makassar akan menjadi tuan rumah pelaksanaan IJCST.(*)

