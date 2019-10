VIRAL Polwan Cantik Pergoki Tunangan Jalan dengan Cewek Lain, Perlakuan ke Selingkuhan Tak Biasa

TRIBUN-TIMUR.COM,- Media sosial diramaikan rekaman video seorang anggota polisi wanita (polwan) pergoki kekasihnya jalan dengan perempuan lain di bioskop.

Saat pergoki perselingkuhan pacarnya, polwan itu justru bersikap tak biasa.

Dapat Intimidasi, Ancaman & Tak Boleh Kritik Pemerintah? Alasan Ustadz Abdul Somad UAS Mundur PNS

Najwa Shihab Cecar Wapres Jusuf Kalla di Mata Najwa Prabowo Cocok Jadi Menteri Jokowi? JK: Hahaha

Tak pelak video itu pun viral dan warganet terkagum-kagum sekaligus heran melihat sikap sang polwan.

Video viral ini diunggah akun @HertyNNHidayah yang dibagikan di media sosial Twitter pada Rabu (16/10/2019).

Awalnya Herty memberi pertanyaan pada netter, "Dia terlalu jahat ... atau aku yang terlalu baik?" cuit akun @HertNNHidayah.

Akun tersebut membagikan video singkat saat dirinya bertemu kekasihnya yang sudah dia pacari sejak lima tahun.

Dapat Intimidasi, Ancaman & Tak Boleh Kritik Pemerintah? Alasan Ustadz Abdul Somad UAS Mundur PNS

Najwa Shihab Cecar Wapres Jusuf Kalla di Mata Najwa Prabowo Cocok Jadi Menteri Jokowi? JK: Hahaha

Kekasih sekaligus tunangannya ini tak sendiri, dia berjalan dan bergandengan dengan perempuan lain.

"5 tahun sia sia .. berakhir begitu saja? aku yang nge gab dia sama yang lain aku pula yang diputusin. Ini cewe juga sebelumnya udah tau aku tunangannya tapi masih mau aja diajak jalan,” demikian tulisan di psotingan tersebut.

say no to #SAPAMANTAN tunangan," lanjut cuitan akun @HErtyNNHidayah.