Peduli Pendapatan Mitra, Saat ini Golife Batasi Perekrutan

desi triana aswan/tribun-timur.com

Head of Regional Corporate Affairs Gojek for East Indonesia, Mulawarman, City Supervisor Golife Makassar, Mufahim Abqary, Region Head Golife Kal-Sul, Lutfi Sanjaya menyambangi Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Rabu (16/10/2019) siang. (dari kanan ke kiri)