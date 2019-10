Kerennya Fitur Motion Sense Google Pixel 4 dan Pixel 4 XL, Tolak Panggilan Cukup Lambaikan Tangan

TRIBUN-TIMUR.COM - Duo Google Pixel 4 dan Pixel 4 XL resmi diluncurkan dalam sebuah acara "Made by Google" di New York, AS, Selasa (15/10/2019).

Ada banyak peningkatan dari Google Pixel 3 dan Pixel 3 XL tahun lalu. Salah satunya di sektor kamera.

Tidak lagi hanya berbekal kamera tunggal, Pixel 4 dan Pixel 4 XL kini memiliki kamera ganda.

Kamera utama 12 megapiksel dual pixel bersanding dengan kamera telefoto 16 megapiksel dengan 2x zoom hybrid yang menggabungkan fokus optis dan digital.

Baca: Daftar 5 HP Murah 3 Kamera Mulai Rp 1 Jutaan, Ada Samsung dan Vivo, Cek Spesifikasinya

Baca: Rilis 17 Oktober, Berikut Spesifikasi Redmi Note 8 Pro, Ponsel Pertama di Indonesia Berkamera 64 MP

Baca: Spesifikasi Reno Ace yang Diresmikan Oppo dengan Fast Charging 30 Menit

Baca: Ternyata Nokia Kalahkan Samsung, Baca Penjelasan Counterpoint

Tidak ada lensa ultra-wide di kedua ponsel ini.

Sementara kamera depannya beresolusi 8 megapiksel.

Kedua kamera itu ditemani satu LED flash di bingkai persegi yang terletak di sudut kiri atas.

Mode malam atau Night Sight juga ditingkatkan dengan fitur long-exposure astrophotography.

Sederhananya, fitur tersebut bisa digunakan untuk memotret obyek langit pada malam hari dengan detail lebih jelas, sebagaimana dikutip kompas.com yang dirangkum dari Android Authority, Rabu (16/10/2019).