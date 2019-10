Jolene Marie Rotinsulu Wakili Indonesia di Ajang Miss Internasional 2019, Simak Perjalanan Kariernya

TRIBUN-TIMUR.COM- Sosok Jolene Marie Rotinsulu akan membawa nama Indonesia ke kancah internasional.

Diketahui Jolene Marie bakal ke Jepang untuk mengikuti ajang kecantikan dunia Miss Internasional.

Ia yang merupakan putri Indonesia Lingkungan 2019 ini mengaku telah menyiapkan mental, penampilan hingga fisik jelang keberangkatannya.

Dilansir dari Tribun Lifestyle, untuk fisik, wanita kelahiran California 15 Mei 1996 ini menyisihkan waktu untuk berolahraga satu hingga dua jam agar berat badan terjaga dan bermanfaat bagi kesehatannya.

“Satu hari 1 jam kalau ada waktu lebih sampai 2 jam lebih workout yang nya cardio, jadi penggabungan juga ada, gym juga,” papar Jolene saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Kemudian Jolene juga mengikuti kelas public speaking, makeup, catwalk, hingga berlatih diri untuk menyiapkan sesi unjuk bakat.

Jolene Marie Rotinsulu (Instagram)

“Sebelum berangkat semua sudah ready, all set kita tinggal enjoy aja. Do our best untuk Indonesia,” kata Jolene.

Dari semua persiapan, Jolene menyebutkan persiapan mental adalah persiapan yang paling berat karena ia punya tugas besar membawa nama Indonesia.

“Persiapan paling sulit adalah mental, sekarang yang perlu saya siapkan diri saya sendiri. Gimana saya jadi wanita Indonesia yang mempresenasikan budaya Indonesia di Jepang,” ucap Jolene.