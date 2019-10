KABAR DUKA Penggemar KPop, Sulli f(x) Dikabarkan Meninggal Dunia hingga Jadi Trending di Twitter 

KABAR DUKA Industri KPop, Sulli f(x) Dikabarkan Meninggal Dunia hingga Jadi Trending di Twitter

TRIBUN-TIMUR.COM-Kabar duka sekaligus menggemparkan penggemar Kpop pada Senin siang (14/10/2019).

Choi Jinri atau lebih dikenal dengan nama Sulli (25) dilaporkan meninggal dunia di apartemennya.

Apartemen Sulli disebut berlokasi di Seongnam, Gyeonggi, Korea Selatan.

Menurut pemberitaan yang beredar Kantor Polisi Seongnam laporan tersebut dari manajer Sulli.

Koreaboo memberitakan "Sulli Reported To Be Dead, Police Investigating Truth To Reports, SM Entertainment Yet To Respond,"

Yang artinya, Sulli Dilaporkan Meninggal, Polisi masih Menyelidiki Kebenaran laporan tersebut, pihak manajemen Sulli, SM Entertainment belum memberikan tanggapan.

Dilihat dari Twitter, nama Sulli menjadi trending nomor pertama.

Sejumlah portal Korea Selatan memberitakan, Sulli dilaporkan meninggal dunia pada pukul 4 sore waktu setempat, atau 2 siang waktu Indonesia.

Seorang sumber juga disebut mengatakan, “Aku mendengar rumor dan laporan, dan aku harap itu tidak benar."

"Situasi ini juga membingungkan untuk kami, karena kami tidak bisa menghubungi mereka”.

Banyak penggemar mengaku syok dan berharap berita yang beredar hanyalah hoaks semata.