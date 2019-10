Liga 1 Harus Selesai 22 Desember, Laga Tunda Digelar Saat FIFA Match Day

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah laga pada Liga 1 tertunda jadwal tandingnya. Ada tujuh laga tim yang diketahui tertunda jadwal pertandingannya.

Pada Awal Oktober 2019, total ada tujuh laga yang ditunda. Persib vs Arema, Persebaya vs Borneo FC, Persija vs Persela, Persija vs Borneo, PSIS vs Bali United, PSM Makassar vs Persipura, dan Persija vs Borneo FC.

Tertundanya jawal tersebut berkaitan dengan kondusivitas Indonesia di mata pihak kepolisian.

Alhasil, klub-klub yang menjadi tuan rumah sulit mendapatkan izin keamanan yang notabene salah satu syarat bergulirnya pertandingan.

Terkait hal itu, PT Liga Indonesia Baru (LIB) menggelar emergency meeting di Sanur Bali, Sabtu (12/10/2019).

Pertemuan yang diadakan membahas tentang solusi dari banyaknya kendala yang terjadi di kompetisi strata tertinggi tersebut.

“Prinsipnya kompetisi harus selesai pada 22 Desember 2019. Karena itu butuh kesepakatan bersama untuk menghadapi semua kendala yang terjadi,” ujar Direktur PT LIB Dirk Soplanit dilansir laman liga-indonesia.id.

Pemain PSM Makassar, M Rahmat saat berduel dengan pemain Semen Padang pada laga pekan 20 Liga 1 2019 di Stadion Haji Agus Salim, Padang yang menghasilkan skor 2-1 untuk tuan rumah, Senin (23/9/2019). (Media Officer PSM)

Menilik fakta tersebut, Manager Kompetisi PT LIB, Asep Saputra menawarkan solusi yang akhirnya disepakati semua kontestan Shopee Liga 1 2019.

“Solusinya digelar pertandingan pada FIFA match day. Tujuh pertandingan tunda digelar pada FIFA match day pada 11-19 November 2019,” katanya.

Lebih lanjut Asep menambahkan, dengan menggelar tujuh laga tunda pada FIFA match day, maka persaingan kompetisi akan lebih fair.

“Pekan ke-28 hingga 34 sudah tidak ada lagi adanya sisipan pertandingan tunda. Dalam hal ini aspek fairness, competitiveness, dan quality akan lebih mudah terpenuhi,” ujar Asep.

Seperti diketahui, FIFA Match Day merupakan pertandingan uji coba internasional FIFA yang wajib dilaksanakan Timnas.(tribun-timur.com)

