Ini Lirik Lagu Lights Up dari Harry Styles, Lengkap dengan Video Klip Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hampir dua tahun setelah debut album solonya, Harry Styles kembali merilis lagu terbarunya.

Berjudul Lights Up, single baru Harry Styles ini dirilis pada Jumat (11/10/2019).

Tak lama setelah merilis lagu barunya, Harry Styles langsung menjadi bahan perbincangan warganet dunia.

Baca: TRIBUNWIKI: Heboh karena Follow Jennie Blackpink di Instagram, Ini Profil Harry Styles One Direction

Bahkan, namanya dicuitkan lebih dari 700 ribu kali hingga menjadi trending topik dunia di Twitter.

Lagu Lights Up ini diluncurkan setelah serangkaian poster muncul di berbagai kota dengan tulisan berbunyi, Do You Know Who You Are?

Hingga berita ini diterbitkan Sabtu (12/10/2019) video klip Lights Up telah ditonton lebih dari 9 juta kali.

Berikut ini lirik lagu dari Lights Up oleh Harry Styles.

What do you mean?

I’m sorry by the way

I’m never coming back down

Can’t you see

I could but wouldn’t stay

I wouldn’t put it like that

What do you mean?

I’m sorry by the way

I’m never coming around

It’d be so sweet if things just stayed the same

La da da da dah

All the lights couldn’t put out the dark

Running through my heart

Lights up and they know who you are

Know who you are

Do you know who you are?