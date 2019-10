TRIBUNWIKI: Bermain di Film 99 Nama Cinta, Siapa Deva Mahenra?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Deva Mahenra kembali terlibat dalam film terbaru.

Ia berperan dalam film 99 Nama Cinta.

Dalam film tersebut ia memerankan tokoh ustaz bernama Gus Kiblat.

Ia menceritakan salah satu adegan dalam film tersebut.

Dilansir dari Tribun Seleb, saat syuting, ia memainkan adegan mengaji.

Untuk memainkan adegan mengaji, Deva Mahenra banyak bertanya-tanya dengan para santri di pesantren yang menjadi lokasi syuting.

"Proses ngobrol dan tanya-tanya itu saya lakukan dari awal, sebelum take. Cuma ada satu scene yang itu kejadiannya benar-benar on the spot," kata Deva Mahenra saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019).

"Saya sudah duduk, saya tidak tahu sama sekali lalu tiba-tiba directornya memberikan arahan oke part yang ini biar Deva saja yang membaca dan baca itu bukan membaca tapi sesuatu yang dihafalkan," lanjutnya.

Deva banyak belajar terkait tanda baca dalam mengaji.

Tak hanya ke para santri Deva juga belajar langsung ke ustad di pesantren tersebut.