TRIBUNWIKI: Resmi Dirilis, Simak Lirik Lagu 'You' dari Raisa Andriana

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Raisa Andriana resmi merilis single teranyarnya.

Penyanyi ternama ini mengeluarkan lagu terbarunya berjudul 'You'.

Berbeda dengan lagu-lagu galaunya, Raisa hadir dengan aransemen upbeat pada lagu ini.

Tepat pada hari ini juga, Rabu (9/10/2019), Raisa merilis musik videonya di platfrom digital, YouTube.

Dilansir dari Tribun Seleb, single barunya menjadi spesial bagi Raisa Andriana karena ia jarang sekali merilis lagu dengan aransemen demikian.

"Hari ini aku peluncuran single baru judulnya you, juga peluncuran video klipnya," kata Raisa Andriana saat ditemui di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2019).

"Jadi senang banget akhirnya ngeluarin single lagi yang upbeat," lanjut istri Hamish Daud ini.

Terakhir kali ia merilis single dengan aransemen musik yang upbeat adalah di album sebelumnya beberapa tahun lalu.

"Terakhir kan di album Handmade yang judulnya Tentang Cinta, sebelumnya ada Could It Be, akhirnya keluar lagi yang upbeat, lagu ini," ucapnya.

Single terbaru Raisa digarap lewat kerjasama dirinya dan Gamaliel Tapiheru dan dua musisi mancanegara, Dave Drake dan Erik Madrid.