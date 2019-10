Ini Profil Dan + Shay, Duo yang Rilis Lagu dengan Justin Bieber, Bintang Videonya Hailey Baldwin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dan + Shay baru saja merilis lagu terbaru mereka dengan berkolaborasi dengan Justin Bieber bertajuk '10,000 Hours'.

Lagu '10,000 Hours' telah diunggah di kanal YouTube Dan And Shay pada Sabtu (5/10/2019) dini hari.

Dalam official music video tersebut, tampak masing-masing istri Dan Smyers dan Shay Mooney (Dan + Shay) serta istri Justin Bieber ikut tampil dalam video klip 10,000 Hours.

Profil Dan + Shay

Mengutip dari wikipedia.org Dan + Shay adalah duo musik pop Amerika yang terdiri dari vokalis dan penulis lagu Dan Smyers dan Shay Mooney.

Mereka masuk ke Warner Bros Records Nashville dan telah merilis tiga album, Where It All Began, Obsessed, dan Dan + Shay.

Album-album ini telah menyumbang total sembilan single, di mana lima telah menduduki puncak tangga lagu Country Airplay dan dua telah menduduki puncak tangga lagu Country Hot.

Selain itu, grup ini telah berkolaborasi dengan Rascal Flatts, Lindsey Stirling, RaeLynn, dan Kelly Clarkson.

Anggota

Dan Smyers